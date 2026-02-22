monza vince il derby di milano con una rimonta

Il Vero Volley Monza ha battuto l’Allianz Milano grazie a una rimonta decisiva. La causa principale è stata la determinazione dei giocatori, che hanno reagito dopo un primo svantaggio. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando i biancorossi hanno aumentato la pressione in attacco e migliorato la difesa. Il pubblico ha assistito a un match intenso, con scambi veloci e colpi di scena fino all’ultimo punto.

Una prova di forza e determinazione ha consentito al Vero Volley Monza di ritrovare la vittoria contro i rivali dell’Allianz Milano, mettendo fine a un periodo difficile e riaffermando la propria posizione in classifica. Sul prestigioso parquet dell’Opiquad Arena, con quasi 3.700 spettatori presenti, i brianzoli hanno conquistato un successo importante in quattro set, riportando il bilancio stagionale in equilibrio e confermando la qualificazione ai playoff, con un ottavo posto che li attende al primo turno contro Perugia. Il protagonista assoluto è stato Velichkov, con una prestazione di grande livello che gli ha valso il titolo di MVP della serata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

