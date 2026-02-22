Monteleone di Spoleto il sindaco Angelini | La stabilità è responsabilità Nei territori fragili serve continuità per ricostruire

Il sindaco di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini, afferma che la stabilità deriva dalla responsabilità e che nei territori fragili è fondamentale mantenere la continuità per favorire la ricostruzione. Durante l’apertura di NeroNorcia, la tradizionale mostra mercato dedicata al tartufo, Angelini sottolinea l’importanza di un impegno costante per preservare le comunità colpite dal sisma. La sua voce si unisce a quelle che chiedono azioni concrete per il rilancio locale.

In occasione dell’apertura di NeroNorcia, la tradizionale mostra mercato dedicata al tartufo e alle eccellenze del territorio, il sindaco di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini, interviene nel dibattito sulla ricostruzione e sulla gestione dei territori colpiti dal sisma, rilanciando il valore della “stabilitas loci”. Il riferimento nasce dalle parole del Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria, Federico Sisti, che durante l’inaugurazione ha richiamato un principio contenuto nella Regola di Benedetto da Norcia: la “stabilitas loci”, ovvero la scelta di restare, di radicarsi in un luogo, di costruire nel tempo una presenza responsabile e consapevole. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Monteleone di Spoleto, l’architetta Silvia Carbonetti impegnata in Sudan con Medici Senza Frontiere. Il plauso del sindaco AngeliniSilvia Carbonetti, architetta di Monteleone di Spoleto, si trova in Sudan per lavorare con Medici Senza Frontiere.

Monteleone di Spoleto e South Florida più vicine grazie a Cristiana AngeliniCristiana Angelini, presidente del Chapter Filitalia International di Perugia con sede a Monteleone di Spoleto, è stata selezionata dalla casa madre per partecipare a un prestigioso stage internazionale in Florida.

NOVITA' DAL MUNICIPIO: DIPINGI IL TUO BORGO! Riceviamo dal Sindaco Marisa Angelini e volentieri divulghiamo: Monteleone di Spoleto apre il concorso artistico “Dipingi il tuo Borgo” in vista dell’Assemblea nazionale 2026 a Trevi (Cittadino e Provincia) - facebook.com facebook