Monarch | Legacy of Monsters Stagione 2 | Apple TV distrugge record mondiali con uno show di luci spettacolare!

Apple TV ha organizzato un evento di luci spettacolare per promuovere la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, attirando milioni di spettatori. La scelta di uno show visivo innovativo ha causato un picco di visualizzazioni senza precedenti sulla piattaforma. Durante la serata, le luci si sono sincronizzate con effetti speciali sorprendenti, coinvolgendo il pubblico in modo diretto. La strategia ha portato a un aumento significativo degli abbonamenti e delle interazioni sulla piattaforma.

Apple TV ha appena alzato l’asticella della promozione con un evento di luci mai visto prima per lanciare Monarch: Legacy of Monsters Stagione 2. Nel video condiviso dall’ account ufficiale, una città intera viene illuminata da un gigantesco show di droni e luci che ha letteralmente “ distrutto record mondiali ”. Il claim è chiaro: “ The city might be fine but world records were destroyed ”. Lo spettacolo è chiaramente dedicato alla seconda stagione della serie Monsterverse, che debutta il 27 febbraio 2026 su Apple TV. Dopo il successo della prima stagione (che ha introdotto nuovi mostri e approfondito il mondo di Godzilla e dei Titani), il ritorno è attesissimo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Argomenti discussi: Monarch: Legacy of Monsters, dopo Godzilla e King Kong un nuovo mostro: è Titan X; Monarch: Legacy of Monsters 2, la serie reintroduce Skull Island e svela nuovi titani mai visti; Monarch: Legacy of Monsters 2; Il Signore delle Mosche dal creatore di Adolescence e Bridgerton 4: le serie tv da vedere questa settimana.

