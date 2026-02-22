Modena impresa al Menti | Chichizola salva il rigore e blindata

Chichizola ha parato un rigore decisivo, permettendo al Modena di vincere 2-1 sul campo del Castellammare di Stabia. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando il portiere ha respinto il tiro dagli undici metri, evitando il pareggio. I gol sono arrivati entrambi nel primo tempo, ma nel finale il portiere ha mantenuto il risultato, contribuendo alla vittoria della squadra. La sfida si è conclusa con l’esultanza dei giocatori modenesi.

Il Modena ha espugnato il Romeo Menti di Castellammare di Stabia con un risultato di 2-1, in una partita combattuta e ricca di episodi. I canarini, in dieci uomini per gran parte del secondo tempo, hanno saputo difendere il vantaggio iniziale, grazie anche a una parata decisiva del portiere Chichizola su un calcio di rigore. La vittoria rappresenta un importante passo avanti per il Modena nel tentativo di consolidare la propria posizione nella zona playoff di Serie B. Si tratta della prima sconfitta casalinga in questo campionato per la Juve Stabia, che aveva finora reso il Menti un vero e proprio fortino.