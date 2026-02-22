Modena al 95° posto per sicurezza stradale | bici e medici in rivolta

Modena si piazza al 95° posto nella classifica sulla sicurezza stradale, a causa di incidenti frequenti e scarsa attenzione alle norme. La città ha visto mobilitazioni di ciclisti e medici, che hanno attraversato le vie principali con lo scopo di chiedere limiti di velocità più bassi e interventi urgenti. La protesta ha coinvolto decine di partecipanti, desiderosi di migliorare le condizioni di sicurezza nelle strade urbane. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Modena è stata teatro di una mobilitazione per la sicurezza stradale e la qualità dell’aria. Un flash mob e uno sciame di bici hanno attraversato la città per sollecitare l’adozione di misure più incisive, in particolare la riduzione del limite di velocità a 30 kmh in ambito urbano. L’iniziativa, promossa dalle associazioni Modena30 e dalla rete ARIA, ha la partecipazione di attivisti e medici che denunciano i rischi per la salute pubblica derivanti dall’inquinamento e dalla velocità elevata delle auto. La giornata di protesta si è articolata in due momenti. La mattina, attività dedicate ai più piccoli al parco Novi Sad, per sensibilizzare le nuove generazioni alla mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu Modena blindata: fuochi vietati nei locali, sicurezza al primo posto.A causa di un allarme internazionale, Modena ha deciso di rafforzare la sicurezza nei locali pubblici, vietando i fuochi d’artificio. Modena, 7 giovani feriti in schianto: sicurezza stradale sotto accusa.Un incidente ha coinvolto sette giovani a Modena, causando ferite serie a causa di un'alta velocità e una manovra improvvisa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andreutti-Gatti al 18° posto e De Silvestro-Costella al 23° dopo la seconda manche Milano Cortina 2026; Modena Fc, Mauro Melotti: Proseguire lungo questa strada, il quinto posto può essere l'obiettivo; Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara in Diretta Streaming | DAZN IT; Vittozzi chiude 5ª nello Sprint 7,5km di biathlon, vince Kirkeeide Milano Cortina 2026. Play Off 5°posto: Modena-Milano per un posto in Challenge CupMODENA- Ultimo impegno stagionale per Valsa Modena e Allianz Milano che domani, sabato 10 maggio alle 17.30, si confronteranno al Pala Panini, nella finale dei Play Off 5° posto, in match senza ... corrieredellosport.it Play Off 5° posto: Modena e Milano si sfideranno per un posto in EuropaROMA-Sarà Valsa Modena-Allianz Milano la finale per il quinto posto che vale un posto nella prossima Challenge Cup. Questo il verdetto delle due semifinali odierne che hanno visto le formazioni di ... tuttosport.com Dritto e rovescio. . "Ho pensato di morire e ora ho perso anche il posto di lavoro" Maria, violentata a #Modena da un ragazzo di seconda generazione. #drittoerovescio - facebook.com facebook