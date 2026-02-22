Mirandola risorge | PortoVecchio dal centro cavalli al nuovo progetto

Il terremoto ha causato il crollo di molte strutture a PortoVecchio, un complesso storico di Mirandola. Ora, il Comune ha deciso di riqualificare l’area, trasformandola in un centro multifunzionale. I lavori di recupero stanno procedendo rapidamente, con l’obiettivo di restituire vita a un luogo simbolico per la comunità. La riapertura del sito rappresenta una tappa importante per il rilancio della zona. La popolazione attende con interesse i prossimi sviluppi.

PortoVecchio: una svolta per Mirandola tra storia, sisma e nuove prospettive. Mirandola si prepara a un possibile futuro di rinascita per l’area di PortoVecchio, un complesso di notevole valore storico, architettonico e ambientale che per decenni è rimasto in stato di abbandono. L’apertura dimostrata dal Ministero alla possibilità di alienare l’area, interamente o parzialmente, rappresenta un punto di svolta significativo per la comunità locale e per il territorio. Il Comitato Salviamo PortoVecchio si è dichiarato pronto a collaborare attivamente per un progetto di riqualificazione che coinvolga la comunità, enti e istituzioni, con l’obiettivo di restituire a questo luogo il suo antico splendore e di valorizzarne il potenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Per PortoVecchio ora serve un progetto concreto"A PortoVecchio, il rischio di un'invasione di pannelli fotovoltaici ha portato a un ripensamento sul futuro del sito militare di San Martino Spino.

