Miralfiore scontro sul ’Concertone’ | Nessuno farà ciò che vuole al parco

Il Parco Miralfiore è al centro di tensioni dopo che alcuni residenti hanno denunciato che le reti anti intrusione sono state installate per bloccare gli spacciatori. La presenza di venditori di droga nel parco ha portato alla decisione di rafforzare i controlli, generando malumori tra i frequentatori. La disputa riguarda ora le modalità di tutela degli spazi verdi e la sicurezza dei cittadini. La questione diventa sempre più dibattuta tra chi desidera un ambiente sicuro e chi si oppone alle restrizioni.

Il Parco Miralfiore nell'occhio del ciclone. Si passa dallo spaccio di droga, alle reti anti intrusione per bloccare proprio i venditori di droga. Ora torna alla ribalta per un concerto previsto il Primo di Maggio. A dire no all'iniziativa è l'associazione ' La nostra Pesaro '. "Chi c'è dietro l'associazione 'la nostra Pesaro'? A boh, io non lo so, così come non capisco di cosa parliamo sul concerto del primo di Maggio al parco Miralfiore", dice il sindaco Andrea Biancani. Cosa intende quando dice "non so di cosa parliamo"? "Perché ancora sul mio tavolo non è arrivata nessuna proposta per un concerto.