Minicar in fiamme a Siracusa | un corto circuito sfiora la tragedia

Un cortocircuito ha causato un incendio che ha distrutto una minicar ad Acate, in provincia di Siracusa. Il giovane proprietario si trovava vicino all’auto quando ha visto le fiamme divampare rapidamente. Il suo intervento ha evitato conseguenze più gravi, ma il veicolo è stato completamente distrutto. Le fiamme hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Il motivo del corto circuito resta ancora da chiarire.

Minicar in Fiamme: Un Cortocircuito Trasforma una Passione in Pericolo ad Acate. Un giovane è scampato a un incendio che ha completamente distrutto la sua minicar ad Acate, in provincia di Siracusa. L'incidente, avvenuto in via Roma, è stato causato da un cortocircuito innescato da un impianto stereo maggiorato installato nel veicolo. La prontezza del conducente ha permesso di abbandonare l'abitacolo appena prima che le fiamme lo avvolgessero, evitando conseguenze tragiche. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'episodio, che ha destato grande preoccupazione tra i residenti, si è sviluppato rapidamente.