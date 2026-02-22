Minibus affonda nel lago ci sono 8 morti e una famiglia distrutta | gita si tramuta in tragedia in Siberia

Un minibus è affondato nel lago Baikal, causando la morte di otto persone e lasciando una famiglia distrutta. La causa sembra essere stata una perdita di controllo durante la gita organizzata in zona remota. I soccorritori hanno recuperato i corpi e stanno indagando sulle responsabilità dell’incidente. La tragedia ha colpito la comunità locale e sollevato domande sulla sicurezza delle escursioni nella regione. La ricerca dei dispersi continua tra le acque gelide del lago.