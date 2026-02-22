Minibus affonda nel lago ci sono 8 morti e una famiglia distrutta | gita si tramuta in tragedia in Siberia
Un minibus è affondato nel lago Baikal, causando la morte di otto persone e lasciando una famiglia distrutta. La causa sembra essere stata una perdita di controllo durante la gita organizzata in zona remota. I soccorritori hanno recuperato i corpi e stanno indagando sulle responsabilità dell’incidente. La tragedia ha colpito la comunità locale e sollevato domande sulla sicurezza delle escursioni nella regione. La ricerca dei dispersi continua tra le acque gelide del lago.
Tragico incidente in Siberia dove sono morte otto persone nelle acque del lago Bajkal, il più profondo al mondo. Le vittime erano perlopiù turisti cinesi in gita: il minibus sul quale viaggiavano è affondato nel lago. Tra le vittime, oltre all’autista, anche una bambina di 8 anni, deceduta insieme ai genitori. Minibus affonda nel lago: 8 morti Tragedia in Siberia dove, in seguito a un incidente, sono morte 8 persone che stavano attraversando il lago Bajkal, il più profondo del mondo. Il minibus sul quale viaggiavano è affondato nel lago: non c’è stato modo di salvare i turisti che vi si trovavano all’interno. 🔗 Leggi su Virgilio.it
