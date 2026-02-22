Minacce e mazzate per mangiare e bere gratis al Cep e a Borgo Nuovo | torna libero un altro indagato

Un uomo coinvolto nelle minacce e nelle aggressioni legate alle richieste di cibo e bevande gratuite al Cep e a Borgo Nuovo è stato rimesso in libertà. La causa principale è il mancato coinvolgimento diretto in episodi di violenza, che ha portato alla decisione dei giudici. Gli investigatori avevano raccolto diverse testimonianze e immagini che ora vengono attentamente analizzate. La vicenda continua a tenere banco tra i residenti e i commercianti locali.

Torna libero anche un altro dei 9 indagati per le minacce e le estorsioni ai danni di diversi commercianti del Cep e di Borgo Nuovo. Il tribunale del Riesame ha infatti integralmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare con cui Francesco D'Oca era finito agli arresti domiciliari. I giudici hanno accolto il ricorso dell'avvocato Salvatore Sieli. Al momento restano dunque in cella soltanto Giuseppe Cintura e Giuseppe Gattuso. Le accuse contestate dalla Procura sono per tutti a vario titolo di estorsione e rapina aggravate, danneggiamento e violenza privata. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Estorsioni e minacce ai commercianti del Cep e di Borgo Nuovo: scarcerati 7 degli indagatiSette persone coinvolte in estorsioni e minacce ai commercianti di Borgo Nuovo e Cep sono state scarcerate.

Minacce e pugni per aver alcol e torte gratis, compleanno in cella per l'ultimo indagato sfuggito al blitzUn uomo sperava di festeggiare il suo compleanno in libertà, ma ha passato la giornata in cella.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Estorsioni e minacce ai commercianti del Cep e di Borgo Nuovo: scarcerati 7 degli indagati; Mazzate alla festa della ‘Ndnduniatadue fratelli in evidente stato di ebbrezza arrestati.

Estorsioni e minacce ai commercianti del Cep e di Borgo Nuovo: scarcerati 7 degli indagatiErano stati tutti bloccati dalla polizia all'inizio del mese perché avrebbero terrorizzato gli imprenditori pretendendo di mangiare e bere senza pagare il conto. Uno di loro è tornato libero, mentre p ... palermotoday.it

Come denunciare per minacce e quando si configura il reatoLa minaccia è reato quando prospetta un danno ingiusto, concreto e credibile, capace di incidere sulla libertà e sulla sicurezza della persona offesa. msn.com

Rinnovato lo Spazio Gioco al nido L’Albero Verde di Borgo Nuovo - facebook.com facebook