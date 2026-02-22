Milano trionfa in Coppa Italia | Brooks stende Tortona con 20 punti

Milano ha vinto la Coppa Italia grazie alla prestazione di Brooks, che ha segnato 20 punti. La squadra ha dominato la finale contro Tortona, chiudendo con un punteggio di 85-77. La partita si è giocata all’Inalpi Arena di Torino, dove i giocatori di Milano hanno mostrato determinazione e tecnica. La vittoria rappresenta il nono trofeo conquistato dalla squadra in questa competizione. La vittoria ha sorpreso molti tifosi presenti all’evento.