Milano trionfa in Coppa Italia | Brooks stende Tortona con 20 punti

La EA7 Milano trionfa in Coppa Italia: un trionfo per il basket italiano. La EA7 Emporio Armani Milano ha conquistato la sua nona Coppa Italia di basket maschile, battendo la Bertram Derthona Tortona per 85-77 nella finale disputatasi all’Inalpi Arena di Torino. Una vittoria che consolida ulteriormente la supremazia della squadra meneghina nel panorama cestistico nazionale e che segna un momento significativo per il basket italiano. La partita, giocata con grande intensità da entrambe le squadre, ha la EA7 Milano imporsi grazie a una prestazione eccezionale di Armoni Brooks, autore di 20 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
