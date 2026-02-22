Milano Riders in Piazza | Deliveroo Cede Meno Km e Più Protezione?

Deliveroo ha deciso di ridurre le consegne a Milano, rispondendo alle richieste dei rider che chiedevano meno chilometri e maggiori garanzie di sicurezza. La protesta dei lavoratori, provenienti da diverse zone del Piemonte e della Lombardia, ha portato molti in piazza per chiedere migliori condizioni di lavoro. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno manifestato con cartelli e slogan, evidenziando la necessità di un cambiamento reale nel settore delle consegne. La mobilitazione continua a tenere alta l’attenzione sulla situazione dei rider.

Riders in Campo a Milano: Deliveroo al Confronto e il Vco Scende in Piazza. Una giornata di mobilitazione ha caratterizzato il capoluogo lombardo con i riders provenienti dal Verbano Cusio Ossola (Vco), insieme a colleghi di Torino e Varese, che hanno espresso le proprie istanze in una protesta mirata. Al centro delle rivendicazioni, le condizioni di lavoro, le tariffe applicate e la necessità di una maggiore sicurezza durante le consegne. Deliveroo ha risposto all’iniziativa sindacale sottolineando la propria apertura al dialogo e comunicando di aver già introdotto alcune modifiche operative. La protesta si è concentrata sulla richiesta di un riconoscimento più equo del lavoro svolto dai riders, spesso caratterizzato da precarietà e da una retribuzione ritenuta insufficiente rispetto ai rischi e agli impegni richiesti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Riders del Vco in protesta a Milano. Deliveroo: "Ridotta la distanza massima di consegna"I rider del Vco hanno manifestato a Milano per protestare contro il taglio della distanza massima di consegna deciso da Deliveroo.

Riders, Cgil apre un canale diretto con Glovo e Deliveroo per risolvere le controversie sindacaliLa Cgil ha aperto un canale diretto con Glovo e Deliveroo per affrontare le controversie con i rider.

Milano, rider di 23 anni investito da un taxi in piazza XXIV MaggioMilano – Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 13 in piazza XXIV Maggio a Milano, dove un taxi e una bicicletta si sono scontrati. Alla guida della due ruote c’era un rider che, ... ilgiorno.it

Rider in lotta: Nidil Cgil Varese scende in piazza a MilanoVARESE, 13 febbraio 2026-La questione dei ciclofattorini torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico, spinta dalle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il settore del delivery. M ... varese7press.it

