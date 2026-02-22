Milano magnetica e sempre più noir | È come un vaso pieno di sorprese

Milano magnetica e sempre più noir, con Porta Venezia al centro di eventi misteriosi, ha ispirato il romanzo di Geraldina Neri, “La morte non medita”. La zona, nota per i locali storici e le vetrine illuminate, ora si trasforma in un palcoscenico di segreti nascosti e tensioni palpabili. Le strade affollate si fanno teatro di atmosfere inquietanti, mentre i passanti si chiedono cosa si nasconda dietro le facciate eleganti. La città si prepara ad accogliere il nuovo capitolo di questa storia.

© Ilgiorno.it - Milano magnetica e sempre più noir: "È come un vaso pieno di sorprese"

Milano si tinge di giallo. Il quartiere di Porta Venezia diventa il cuore pulsante de "La morte non medita", romanzo di Geraldina Neri edito da Piemme. Sfogliando le pagine prende vita il racconto di una città magnetica e contraddittoria, lontana dalle immagini stereotipate spesso utilizzate per descriverla: è la Milano estiva, quella afosa e spopolata in cui il silenzio si fa rumore. I palazzi in stile liberty di via Nino Bixio accolgono in un caldo abbraccio il White Lotus, un centro spirituale, un'oasi di pace e serenità, almeno in apparenza. Ma quella quiete improvvisamente viene spezzata da un grido: qui, una giovane donna, raccolta in meditazione, muore in circostanze misteriose.