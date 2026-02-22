Milano firma il bis | dopo la Supercoppa ecco la Coppa Italia! Tortona battuta

La Coppa Italia è il primo trofeo dell’era di Peppe Poeta da capo allenatore di Milano a meno di tre mesi dall’insediamento. Per l’Olimpia è il secondo trofeo su due in stagione dopo la Supercoppa di fine settembre, quando in panchina c’era ancora Ettore Messina, ora al primo successo solo da dirigente. Dopo due finali a vuoto negli ultimi due anni, alla terza è arrivato il nono successo in questa competizione che dà a Milano il sorpasso su Virtus e Pallacanestro Treviso ferme a otto, riportando in bacheca un trofeo che le mancava dal 2022. Anche quattro anni fa la rivale fu Tortona: stesso esito (stavolta 85-77 il risultato), al termine di una partita fiera in cui, pur partendo dalla testa di serie numero cinque dopo aver vinto quarti e semifinali contro pronostico, aveva fatto tremare Milano tenendo la testa avanti nel cuore della partita e fino a inizio quarto periodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Nuvolí alla ricerca del bis con Roma dopo averla battuta in Coppa Italia

