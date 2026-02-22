Milano fiorisce per l’Italia | un omaggio verde al suo 80° compleanno

Milano celebra il suo 80° anniversario con un'esplosione di fiori e piante, portando colore e vitalità in tutta la città. La causa risiede nella volontà di omaggiare il passato e rafforzare il legame con il verde pubblico, che coinvolge parchi, aiuole e balconi cittadini. Le iniziative coinvolgono cittadini e associazioni, che partecipano attivamente piantando fiori e decorazioni. La città si prepara a un grande evento per questa ricorrenza, coinvolgendo tutti i quartieri.

Milano si veste di fiori: un omaggio alla in vista del suo 80° anniversario. L'imminente celebrazione degli 80 anni della Italiana si riflette nel fervore di iniziative che animano il panorama nazionale, con un particolare sul verde pubblico e la sua capacità di comunicare valori di pace e democrazia. Un esempio significativo arriva da Milano, dove l'Associazione Pubblici Giardini, in collaborazione con diverse realtà territoriali, si prepara a trasformare gli spazi urbani in un inno alla bellezza e alla resilienza del Paese. L'evento, che si preannuncia come un momento di grande importanza per il settore del e dell'architettura del paesaggio, ha già fatto tappa al Myplant & Garden, la fiera di riferimento per le novità del settore.