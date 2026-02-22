Milano distributore Atm si tiene il resto dei 10 € per il biglietto | invece dei contanti scontrino per appuntamento per riavere i soldi - VIDEO

Un distributore Atm di Milano trattiene il resto di 10 euro dal pagamento del biglietto. Invece di restituire i contanti, il cliente riceve uno scontrino che indica di prenotare un appuntamento tramite app per ritirare i soldi. La procedura richiede di compilare un modulo con dati personali, email e numero di documento d’identità presso l’Atm Point. La scelta ha creato confusione tra gli utenti, che cercano chiarimenti sul metodo di restituzione.

Il messaggio, in italiano e in inglese, informa l'acquirente che per ottenere quanto dovuto dovrà prenotare un appuntamento tramite app presso l’Atm Point: lì bisognerà compilare un modulo con i propri dati anagrafici, indicare un indirizzo e-mail e fornire gli estremi di un documento d’identità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

