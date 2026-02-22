Milano distributore Atm si tiene il resto dei 10 € per il biglietto | invece dei contanti scontrino per appuntamento per riavere i soldi - VIDEO

Un distributore Atm di Milano trattiene il resto di 10 euro dal pagamento del biglietto. Invece di restituire i contanti, il cliente riceve uno scontrino che indica di prenotare un appuntamento tramite app per ritirare i soldi. La procedura richiede di compilare un modulo con dati personali, email e numero di documento d’identità presso l’Atm Point. La scelta ha creato confusione tra gli utenti, che cercano chiarimenti sul metodo di restituzione.

