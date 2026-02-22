Milano-Cortina ultimo giorno | gli italiani in gara oggi 22 febbraio
Il 22 febbraio, gli italiani partecipano alle ultime competizioni di Milano-Cortina, spinti dalla voglia di conquistare una medaglia. La giornata si concentra sulle discipline di bob a quattro e sulla staffetta di sci di fondo, dove gli atleti cercano di migliorare i loro risultati. La tensione cresce mentre le squadre si preparano a scendere in pista, sperando di portare a casa un risultato importante. Le gare di oggi rappresentano l’ultima occasione per gli italiani di lasciare il segno.
Ultimo giorno di gare: speranza di medaglia dal bob a 4 maschile, c’è anche la mass start femminile di sci. Diciannovesimo e ultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, domenica 22 febbraio 2026. Speranza di medaglia nel bob a 4 maschile mentre nella mass start femminile di sci di fondo ci sarà Anna Comarella. 10.00 Bob a 4 maschile, terza manche (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea) 12.15 Bob a 4 maschile, quarta manche (ev. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea) Tutti gli orari in ore italiane. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi domenica 22 febbraio: è l’ultimo giorno, poche speranze per gli azzurri | Il programmaLe gare di oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina coinvolgono gli italiani, che cercano di conquistare le ultime medaglie.
Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 22 febbraio, tv, streaming, italiani in garaIl calendario delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 segnala oggi, domenica 22 febbraio, la conclusione delle gare.
Milano Cortina 2026: Le Olimpiadi Invernali dal 6 al 22 Febbraio sulla RAI
