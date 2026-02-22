Milano-Cortina | l’Italia mira a 30 medaglie! Bob hockey e sci

Milano-Cortina ha conquistato l’attenzione degli appassionati con l’assegnazione di numerose medaglie, grazie alle gare di bob, hockey e sci. La causa di questo entusiasmo deriva dall’intenso impegno degli atleti italiani, che puntano a raggiungere quota 30 medaglie complessive. Le competizioni si intensificano in questa ultima fase, mentre gli spettatori seguono con passione ogni risultato. La giornata di oggi promette emozioni forti e sorprese inattese.

Milano-Cortina si avvia alla conclusione con l’ultima giornata di competizioni, che assegnerà le medaglie finali in diverse discipline. L’Italia punta a chiudere la sua partecipazione ai Giochi Invernali con un bilancio di 30 medaglie, tra cui 10 ori, consolidando il quarto posto nel medagliere generale. Le gare di oggi, domenica 22 febbraio 2026, vedranno protagonisti atleti in sci di fondo, freestyle, curling, bob e hockey su ghiaccio, culminando con la Cerimonia di Chiusura. I Giochi di Milano-Cortina stanno per calare il sipario su un’edizione che, per l’Italia, assume il significato di una performance di successo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano-Cortina 2026: Prime Medaglie Assegnate! Bob, Pattinaggio e Salto con gli Sci Oggi in Pista.Oggi, a causa delle intense gare di bob, pattinaggio e salto con gli sci, Milano e Cortina hanno visto le prime medaglie delle Olimpiadi invernali 2026.

Milano-Cortina 2026: Biathlon, Sci e Hockey, oggi in campo per nuove medaglie e finali emozionanti.Questa mattina a Milano e Cortina le competizioni olimpiche sono riprese con tante gare in programma.

