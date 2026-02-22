Milano Cortina la gioia del papà di Matilde Lorenzi per Tomasoni | ‘Erano in due a sciare’

Il padre di Matilde Lorenzi ha commentato con entusiasmo la presenza di Federico Tomasoni a Milano Cortina, spiegando che il sole disegnato sul casco del giovane sciatore simboleggia un ricordo affettuoso. La sua testimonianza rivela come Federico e Matilde condividessero una passione per lo sci e come questa amicizia abbia lasciato un segno profondo. La presenza di Tomasoni, in compagnia di altri atleti, ha suscitato emozioni tra gli spettatori presenti.

Adolfo, padre di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice piemontese scomparsa tragicamente il 28 ottobre 2024 in un incidente in Val Senales all’età di 19 anni, si esprime con emozione. Dopo l’evento che ha profondamente colpito il mondo dello sci e l’opinione pubblica, i genitori hanno dato vita alla Fondazione Matildina4Safety, con lo scopo di promuovere la sicurezza sulle piste e incentivare una nuova cultura di prevenzione. Adolfo ha commentato visibilmente commosso la recente performance di Federico Tomasoni, argento olimpico nello ski cross alle Olimpiadi di Milano Cortina: il giovane atleta è sceso con un casco adornato da un sole, simbolo da sempre caro alla famiglia Lorenzi e che i genitori di Matilde hanno scelto come tatuaggio per ricordare la figlia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tomasoni Dedica la Medaglia d’Argento a Matilde Lorenzi: Emozione e Ricordo sul Podio di Milano CortinaTomasoni ha dedicato la medaglia d’argento a Matilde Lorenzi, motivato dalla perdita della sua allenatrice.

Deromedis oro nello skicross a Milano Cortina, Tomasoni favola d’argento con dedica a Matilde LorenziFederico Deromedis ha vinto un oro nello skicross a Milano Cortina, portando a casa il primo oro italiano in questa disciplina ai Giochi invernali.

