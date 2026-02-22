Milano Cortina Israele escluso dal Bob a 4 | squalifica dopo falsa dichiarazione

Il Comitato olimpico israeliano ritira la squadra dalle ultime due manche. Un atleta avrebbe simulato un malessere per consentire la sostituzione con la riserva Ward Fawarseh Colpo di scena nel bob a quattro maschile ai Giochi di Milano-Cortina. La squadra israeliana non prenderà parte alle ultime due manche in programma oggi dopo la decisione del Comitato Olimpico Israeliano di escludere il quartetto dalla competizione. La scelta è arrivata in seguito a un'irregolarità emersa nella richiesta di sostituzione di un atleta. Secondo quanto dichiarato al The Times of Israel, uno dei componenti della squadra avrebbe dichiarato falsamente di non sentirsi bene per permettere l'ingresso in gara della riserva Ward Fawarseh al posto di Uri Zisman.