Milano Cortina 2026 Wierer termina la carriera nel biathlon Lollobrigiba ai piedi del podio nel pattinaggio

Dorothea Wierer ha concluso la carriera nel biathlon dopo aver sfiorato il podio nella gara di ieri, il 21 febbraio 2026, a Milano. La sua prestazione nel mass start ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse l’ultima gara della campionessa. Nel frattempo, Lollobrigida si è piazzato ai piedi del podio nel pattinaggio, vivendo anche lui una giornata ricca di emozioni. La manifestazione continua a catturare l’attenzione degli sportivi.

MilanoCortina – Una giornata intensa di gare, quella di ieri 21 febbraio 2026. Nel biathlon, Dorothea Wierer ha terminato la carriera e in quinta posizione in mass start. Francesca Lollobrigida ai piedi del podio nella gara veloce del pattinaggio di velocità. Il racconto delle gare. BIATHLON – Ha dato il cuore e l'anima Dorothea Wierer nella mass start femminile. L'Azzurra, che ha chiuso la carriera sportiva alle Olimpiadi di casa, ha sfiorato il podio in quinta posizione. Lisa Vittozzi si è attestata al 18esimo posto. PATTINAGGIO DI VELOCITÀ – Si è dovuta accontentare della quarta posizione in mass start Francesca Lollobrigida, dopo dei preliminari resilienti e avvincenti.