Milano-Cortina 2026 | una storica Olimpiade azzurra tra record e rimpianti

Milano e Cortina hanno registrato un'affluenza record durante le Olimpiadi Invernali 2026, spinta dall’entusiasmo per le nuove discipline inserite nel programma. La grande partecipazione del pubblico ha portato a sold out in molte competizioni e ha riempito le strade di tifosi provenienti da tutta Europa. La città di Cortina ha visto un aumento significativo di visitatori, che hanno contribuito a riempire alberghi e ristoranti. La festa continua con molte gare ancora in programma.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno rappresentato per l’Italia una delle edizioni più memorabili di sempre. La spedizione azzurra ha raccolto un totale di 30 medaglie tra oro (10), argento (5) e bronzo (14), e ha confermato la sua grande competitività in diverse discipline dello sport invernale. Questo risultato porta l’Italia a eguagliare il quarto posto nel medagliere assoluto, stesso piazzamento ottenuto in altre due occasioni: Lillehammer 1994 e Grenoble 1968. Tuttavia il bilancio finale lascia anche un leggero rammarico per quegli argenti sfumati all’ultimo momento nelle mass start di biathlon e speed skating, che avrebbero potuto consentire agli Azzurri di scalare ulteriormente la classifica generale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Lollobrigida d’oro nel pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026: record olimpico e storica impresa per l’Italia.La giovane pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro olimpico nel pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026: Lusso e Potere, un’Olimpiade a Due Velocità tra Vip e Investimenti Miliardari.Milano e Cortina stanno preparando le Olimpiadi invernali del 2026, ma il vero protagonista è il denaro.

Milano Cortina 2026, speed skating: medaglia d'oro per gli azzurri, Stati Uniti sconfitti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Chiusura?; Su Milano Cortina 2026 incombe il tragico precedente di Torino 2006; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 19 febbraio; Italiani in gara domani 14 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da recordL'Italia chiude un'edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da record: conquistate 30 medaglie, delle quali 10 d'oro, con 6 argenti e 14 ... oasport.it

Milano-Cortina 2026: oro per Deromedis e argento per Tomasoni nello skicrossL'Italia compie una delle più grandi imprese della sua partecipazione a Milano-Cortina 2026: nello skicross, infatti, arriva una clamorosa doppietta. Simone Deromedis vince la finalissima e conquista ... sportmediaset.mediaset.it

A un passo dai luoghi del Biathlon delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un piccolo e incantevole albergo nasconde le ricette tradizionali della migliore cucina locale x.com

MILANO CORTINA I Il medagliere, Italia quarta superata dall'Olanda. In totale sono 30 i podi conquistati dagli azzurri #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/diretta/medagliere.html - facebook.com facebook