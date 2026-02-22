Milano-Cortina 2026 resuscita Rai2 | lo sport in diretta è l' unica vera identità della rete?

La ripresa della programmazione sportiva di Rai2 deriva dall’interesse suscitato dai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. In sole due settimane, la rete ha trasmesso eventi come il curling e il biathlon, attirando un pubblico più giovane e appassionato. La presenza di questi sport sul canale ha riacceso l’attenzione sugli sport invernali, offrendo agli spettatori italiani un motivo per seguire le competizioni in diretta. La domanda rimane: questa strategia può consolidare l’identità sportiva di Rai2?

In due settimane gli italiani si sono appassionati al curling, allo slittino, al pattinaggio artistico, al bob, al biathlon, con la seconda rete Rai a beneficiare di un evento che ogni due anni le dà ossigeno vitale Siano benedette le Olimpiadi invernali, così come quelle estive, la Coppa Davis, le ATP Finals nel frattempo planate su Mediaset, la pallavolo internazionale. Perché Rai 2 esiste, ormai, solo quando lo sport in diretta prende il sopravvento, accendendosi come quasi mai accade in situazioni 'normali', da palinsesto classico. Serie tv di scarso appeal, programmi di informazione politica puntualmente cancellati, film in replica, format comici al di fuori di STEP rapidamente spediti in archivio e inspiegabili esperimenti con discutibili personaggi catapultati in onda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Milano – Cortina 2026: lo sport sotto la neve italianaMilano e Cortina sono al centro dei preparativi per le Olimpiadi Invernali del 2026, che stanno prendendo forma con numerose competizioni già disputate.

Sabato 7 Febbraio Live Rai Sport: Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026Sabato 7 febbraio, Rai Sport trasmetterà in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

