Milano Cortina 2026 | le azzurre scrivono la storia 4 ori e un nuovo

Le atlete italiane hanno conquistato quattro medaglie d’oro durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie alle loro performance eccezionali. La causa di questi successi deriva dall’impegno e dalla preparazione intensa portata avanti negli ultimi anni. Gli spettatori hanno assistito a gare emozionanti, in cui le sportive hanno superato avversarie di livello mondiale. Questi risultati rafforzano la determinazione delle squadre italiane per le prossime sfide sportive.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno già fatto la storia, consacrando atleti azzurri capaci di imprese straordinarie e regalando all’Italia momenti di gloria indimenticabili. Da Federica Brignone a Francesca Lollobrigida, passando per Lisa Vittozzi e Arianna Fontana, le performance sui campi di gara hanno incarnato lo spirito di sacrificio, la determinazione e il sogno olimpico, risuonando in tutto il Paese. La rassegna, che ha protagoniste città come Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo e Tesero, ha rappresentato un palcoscenico unico per celebrare lo sport e l’eccellenza italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Voetter e Oberhofer scrivono la storia: oro storico nel doppio femminile dello slittino a Milano-Cortina 2026Andrea Voetter e Marion Oberhofer scrivono un’altra pagina di storia dello sport italiano.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: azzurre per la storia nell’hockey femminile. C’è Maria Gasslitter in finaleOggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si registra un momento storico per l’hockey femminile italiano.

Milano-Cortina 2026: il trionfo che può costarci caro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Italiani in gara domani 14 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, domenica 22 febbraio; Italiani in gara oggi 15 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 22 febbraio.

Milano Cortina, dal Cio l’ordine olimpico d’oro a Mattarella e Meloni. Oggi ultime gare: azzurri in campo nel Bob a 4 maschile - DirettaIntanto il Cio ha insignito il Presidente Mattarella e la presidente Meloni dell’ordine olimpico d’oro, la massima onorificenza che viene conferita a coloro che hanno reso servizi eccezionali alla ... adnkronos.com

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 30Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it

Si chiudono oggi i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Per settimane abbiamo seguito gare decise sui centesimi, podi conquistati dopo anni di allenamenti ed esultanze. Il medagliere dell’Italia racconta proprio questo percorso: 30 medaglie to - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | L'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. #ANSA x.com