Milano Cortina 2026 la chiusura | Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto guidano gli azzurri

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto hanno portato la bandiera italiana durante la cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026, organizzata all’Arena di Verona. La loro scelta deriva dal risultato delle recenti competizioni e dalla convinzione di rappresentare al meglio gli atleti italiani. La delegazione azzurra ha attraversato il palco tra applausi e sorrisi, mentre i due portabandiera hanno incassato l’apprezzamento del pubblico. La cerimonia si conclude con una grande suggestione per gli sportivi italiani.

L ’Arena di Verona si accende per l’ultimo atto delle Olimpiadi invernali. Durante la cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026, la sfilata degli atleti azzurri regala l’emozione più grande: a guidare la delegazione sono Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, scelti come portabandiera tricolori. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Leggi anche › Dove vedere la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 in tv: orario, programma e super ospiti › Viaggio “olimpico” a Verona, aspettando la chiusura di Milano Cortina 2026 Vittozzi, regina del biathlon, celebra i traguardi raggiunti con l’oro nell’inseguimento e l’argento nella staffetta mista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Milano Cortina 2026, Lisa vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera alla cerimonia di chiusuraLisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona.

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto rappresenteranno l’Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica alle 20:00 all’Arena di Verona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Federica Brignone e Lisa Vittozzi, gli ori dei record per l'Italia a Milano Cortina 2026; I 10 momenti che hanno già segnato la storia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Chiusura?; I Giochi Olimpici dei sogni: a Milano Cortina 2026, la squadra italiana frantuma i record di Lillehammer 1994.

Milano Cortina, finale hockey sarà Stati Uniti-Canada: Trump ci sarà?Gli Usa hanno raggiunto la finale battendo la Slovacchia 6-2 in semifinale: gol di Dylan Larkin, Tage Thompson (doppietta), Jack Hughes (pure lui due) e Jack Eichel; il Canada ha superato la Finlandia ... adnkronos.com

Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di VeronaLeggi su Sky Sport l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di Verona ... sport.sky.it

LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, prosegue la cerimonia di chiusura consegnata la bandiera a Cinque Cerchi per la prossima edizione Gli aggiornamenti: https://qds.it/live-olimpiadi-milano-cortina-2026-lultimo-giorno-di-gare-la-diretta/ - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi le ultime medaglie e la chiusura dei Giochi - la Repubblica x.com