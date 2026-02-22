Milano Cortina 2026 il programma di oggi 22 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Simone Deromedis e Federico Tomasoni vincono due medaglie d’oro nello ski cross, causando entusiasmo tra il pubblico. La giornata finale a Milano Cortina 2026 prevede le ultime gare, con alcuni atleti italiani ancora in corsa per il podio. La manifestazione si conclude con le premiazioni delle discipline residue, attirando numerosi spettatori sia in piazza che in streaming. Le prossime ore promettono emozioni intense prima della chiusura ufficiale.

MilanoCortina 2026, 22 febbraio 2026 – Ultimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo la doppietta da sogno di Simone Deromedis e Federico Tomasoni nello ski cross, oggi domenica 22 febbraio terminano i Giochi Olimpici con le ultime medaglie da assegnare e alcuni azzurri ancora in gara. Speranze soprattutto nel bob a 4 maschile, con Baumgartner, Bilotti, Fantazzini e Mircea). In serata, la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. Ecco orario, programma di giornata e dove vedere le gare in tv e streaming. Milano Cortina, le gare di oggi. Ecco le gare di oggi a Milano Cortina 2026: 10 bob – Bob a 4 maschile, terza manche (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea) 10 sci di fondo – 50 km tc mass start femminile (Anna Comarella) 11. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Milano Cortina 2026, il programma di oggi 10 febbraio: le gare e dove vederle in diretta tv e streamingQuesta mattina a Milano e Cortina si accendono i riflettori sui Giochi Olimpici invernali del 2026.

Milano Cortina 2026, il programma di oggi 11 febbraio: le gare e dove vederle in diretta tv e streamingOggi, 11 febbraio 2026, Milano e Cortina si preparano a vivere un’altra giornata di gare ai Giochi Invernali.

Milano Cortina, oggi le ultime gare: azzurri in campo nel Bob a 4 maschile - DirettaUltima giornata oggi, domenica 22 febbraio, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con alcune medaglie ancora da assegnare. L'Italia potrebbe incrementare un medagliere già da record che ieri ha raggi ... adnkronos.com

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 22 febbraio 2026Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani ... sportmediaset.mediaset.it

La Stampa. . Dopo l’argento vinto da Tomasoni nello skicross alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la voce di Adolfo Lorenzi è squillante. «Federico ci ha fatto sognare. Siamo felicissimi per lui». Per questa famiglia speciale, che piange la scomparsa della figlia Ma - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | L'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. #ANSA x.com