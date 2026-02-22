Milano-Cortina 2026 gran finale all’Arena di Verona | tutto quello che c' è da sapere

Milano-Cortina 2026 si conclude con una grande cerimonia all’Arena di Verona, dopo settimane di eventi sportivi e celebrazioni. La decisione di organizzare la festa finale in questa location nasce dalla volontà di coinvolgere un pubblico più ampio e valorizzare il patrimonio culturale locale. Centinaia di spettatori si preparano a vivere l’ultimo momento di questa edizione, mentre gli organizzatori annunciano sorprese e spettacoli per la serata. La manifestazione si chiude con un forte senso di soddisfazione.

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina 2026, gran finale all’Arena di Verona: tutto quello che c'è da sapere

Si chiude stasera, domenica 22 febbraio il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina che saluta il pubblico con una cerimonia di chiusura che promette spettacolo ed emozioni. A fare da cornice sarà la suggestiva Arena di Verona, ribattezzata per l’occasione Verona Olympic Arena, pronta a trasformarsi in un palcoscenico globale dove sport, arte e musica si incontrano per l’ultimo, grande abbraccio olimpico. Questo sarà un momento storico, poiché l'Arena non ha mai ospitato un evento olimpico prima d'ora. Con il suo straordinario fascino e la sua storicità, l'anfiteatro romano diventa il palcoscenico perfetto per un evento che chiude il ciclo olimpico italiano, dopo Cortina 1956 e Torino 2006. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Milano Cortina 2026, il gran finale all’Arena di Verona: da Bolle ad Achille Lauro, tutto sulla cerimonia di chiusuraLa cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina 2026 si svolge questa sera all’Arena di Verona. Tutto quello che c'è da sapere sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si preparano ad essere un evento storico, portando sport, cultura e innovazione nel cuore delle Alpi italiane. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il gran finale del pattinaggio di figura con il Gala del 21 febbraio 2026; Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia maschile supera l’ostica Gran Bretagna nel secondo incontro di girone - FISG; Gli angeli di pordenonelegge alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Fontana, Tabanelli e non solo: il programma del 16 febbraio. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si prepara al gran finale: dove e quandoMilano-Cortina 2026 si prepara al gran finale: la cerimonia di chiusura promette musica, danza e uno spettacolo pensato per emozionare ... siviaggia.it Gala pattinaggio Olimpiadi 2026 a Milano Cortina, Carolina Kostner aprirà lo show: ecco chi pattinerà dopo di lei nel grande evento sul ghiaccioNella serata di sabato 21 febbraio al Forum di Assago andrà in scena il Gala di pattinaggio delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: ecco cosa accadrà ... vogue.it Altre tre medaglie svizzere nell'ultimo giorno di Milano Cortina 2026: Nadja Kälin nella 50km del fondo, Michael Vogt nel bob a 4 e il Team Tirinzoni nel curling! Credits: Reuters/Keystone - facebook.com facebook Le Paralimpiadi più politiche di sempre. E dopo Milano-Cortina tocca ai Giochi degli Usa x.com