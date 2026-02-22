Milano Cortina 2026 | Eurosport da record Araimo a Casa Italia

Alessandro Araimo ha partecipato a Casa Italia, dove ha commentato il successo di Eurosport nella copertura di Milano Cortina 2026. La causa di questo risultato risiede nell’impegno della piattaforma nel proporre contenuti innovativi e coinvolgenti. Araimo ha sottolineato come la collaborazione con il CONI abbia rafforzato la presenza mediatica delle Olimpiadi invernali. La discussione si è concentrata sulle strategie future per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Alessandro Araimo, Managing Director & EVP South Europe di Warner Bros. Discovery, è stato ospite a Casa Italia insieme al presidente del CONI Luciano Buonfiglio per un confronto esclusivo dedicato al trionfo di Milano Cortina 2026. Un bilancio che parla chiaro: ascolti senza precedenti, spettatori più che raddoppiati e ore viste quintuplicate sulle piattaforme Eurosport, con risultati capaci di superare persino quelli di Parigi 2024.