Milan Saelemaekers prima del Parma | Dobbiamo partire forte Fabregas? Episodio passato

Alexis Saelemaekers ha dichiarato che il Milan deve iniziare con energia contro il Parma, perché la squadra ha bisogno di una vittoria per migliorare il morale. La sua attenzione si concentra sull’importanza di mantenere la concentrazione e di non farsi distrarre da episodi passati come quello con Fabregas. Saelemaekers sottolinea che i rossoneri sono pronti a scendere in campo determinati e concentrati sulla partita di oggi. La sfida si gioca alle 18:00 a San Siro.

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Sappiamo che il Parma si difende al 100%. Hanno fatto vedere che sono una squadra che non si arrende mai. Per noi sarà importante partire forti davanti ai nostri tifosi". Sullo snodo classifica: "Noi guardiamo solo a noi stessi. E' importante che facciamo il nostro in campo e che facciamo vedere cosa abbiamo fatto in settimana.

Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. #MilanParma

