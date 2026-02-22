Milan-Parma | tra i rossoneri torna Rabiot dopo la squalifica Pellegrino guida i ducali

Il ritorno di Rabiot nel Milan dopo la squalifica ha riacceso l’interesse nel match contro il Parma, guidato da Pellegrino. La squadra rossonera cerca di recuperare punti in campionato, mentre i ducali puntano a sorprendere in trasferta. La sfida si gioca alle 18 a San Siro, trasmessa su Sky Sport e DAZN. Le due formazioni si preparano ad affrontarsi con obiettivi opposti, in un incontro che può cambiare gli equilibri in classifica.

Milano, 22 febbraio 2026 – A pochi giorni dal pareggio interno con il Como rimediato nel recupero del 24° turno di Serie A, il Milan è pronto a tornare in campo a San Siro per affrontare alle ore 18 il Parma (diretta su Sky Sport e DAZN) e cercare di tenere aperto il campionato dopo che l’Inter si è addirittura spinta momentaneamente a +10 con la vittoria per 2-0 a spese del Lecce. Sulla panchina rossonera non ci sarà Massimiliano Allegri, squalificato dopo l’ espulsione rimediata con il Como, che ha però parlato alla vigilia del match cercando di voltare pagina: “È stato importante portare a casa un punto contro il Como perché più si va avanti e più le partite pesano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

