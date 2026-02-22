Milan-Parma Strefezza ammette | Partita difficilissima

Strefezza, calciatore del Parma, ha spiegato che la partita contro il Milan è stata molto impegnativa, soprattutto a causa della forte pressione degli avversari. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato come la squadra abbia lottato con determinazione per tutta la gara, nonostante le difficoltà. La sfida, giocata nel cuore di Milano, ha visto i gialloblù resistere agli attacchi del team di casa. Strefezza ha confermato che ci sono ancora margini di miglioramento.

Gabriel Strefezza, giocatore gialloblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita difficile: "Difficilissima, abbiamo provato in settimana i contropiede ed è andata bene". Sulle palle inattive e su Valenti che ha perso le staffe: "Non ho visto che è successo con Valenti, ma lavoriamo tanto sulle palle inattive in settimana. Dopo la gioia coi tifosi è stata un bel momento". Come si trova con Pellegrino e sul lavoro difensivo: "Facile lavorare con Pellegrino, sa tenere la palla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma LE ULTIME | Strefezza con Pellegrino, sorpresa Ordonez

Milan-Parma LE ULTIME | Strefezza in vantaggio su Ondrejka per un posto davanti

