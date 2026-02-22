Milan-Parma Landucci | Si parla troppo di arbitri Oggi serata storta

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, attribuisce la sconfitta contro il Parma a una serata negativa della squadra. Durante la conferenza stampa, critica la discussione eccessiva sugli arbitri, sottolineando che i rossoneri non sono riusciti a esprimersi al meglio. La partita si è conclusa con una sconfitta per il Milan, che ha faticato a trovare il ritmo giusto. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in campionato.

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Qual è l'umore della squadra, la sensazione è che fosse la partita crocevia: "Sicuramente eravamo tutti amareggiati. Volevamo vincere, non ci siamo riusciti. Non ce n'è andata bene una. Gabbia si è fatto male in riscaldamento, Ruben è in ospedale. Abbiamo avuto occasioni, ma il Parma ha fatto bene. Nel primo tempo dovevamo muoverci di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Landucci dopo Milan-Parma: “Centreremo l’obiettivo che ci siamo prefissati”Marco Landucci ha commentato dopo Milan-Parma, partita della 26ª giornata di Serie A, che si è disputata a San Siro.

Milan, parla Landucci post Torino: “Questa squadra non molla mai. Pulisic forte”Dopo la partita contro Torino, Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha evidenziato la determinazione della squadra e ha elogiato le qualità di Pulisic, sottolineando la forza e la resilienza del gruppo rossonero nel corso della stagione.

