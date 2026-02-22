Milan-Parma la preview della partita di ‘San Siro’ | dichiarazioni numeri dove guardarla

Il match tra Milan e Parma, previsto alle 18:00 a San Siro, deriva dalla volontà dei rossoneri di consolidare la vetta della classifica. Il Milan cerca una vittoria per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, mentre il Parma punta a interrompere una serie negativa di risultati. I tifosi attendono con entusiasmo questa sfida, che promette ritmo e emozioni. La partita si gioca davanti a un pubblico numeroso, desideroso di vedere una prestazione convincente.

(fonte: acmilan.com) "Il Milan si prepara ad affrontare il Parma nella 26ª giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'. La squadra allenata da mister Massimiliano Allegri è in cerca di punti preziosi per mantenere la seconda posizione in classifica, mentre il Parma di Carlos Cuesta cercherà di resistere alle offensive dei rossoneri e migliorare la propria posizione. Con entrambe le squadre desiderose di ottenere un risultato positivo, ci aspettiamo una partita avvincente. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la Match Preview. Il Milan arriva a questa sfida con un pareggio per 1-1 contro il Como nel recupero giocato mercoledì a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Verona 3-0, i numeri della partita di ‘San Siro’: Pulisic e Nkunku protagonistiNel match tra Milan e Verona disputato a San Siro, il Diavolo ha conquistato una vittoria 3-0 nel 17° turno di Serie A 2025-2026.

Milan-Genoa di Serie A: la diretta della partita di ‘San Siro’ | LIVE NewsAlle ore 20:45, allo stadio ‘San Siro’ di Milano, si disputa Milan-Genoa, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026.

