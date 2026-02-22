Milan Parma il giornalista attacca sulla lotta Scudetto | Deciso a febbraio Hanno ascoltato Marotta?

Il giornalista critica la strategia del Milan dopo la sconfitta contro il Parma, attribuendo la sconfitta a decisioni prese già a febbraio. Secondo lui, il club avrebbe ignorato i consigli di Marotta, influenzando le prestazioni recenti. La vittoria del Parma, ottenuta con un gol nel secondo tempo, mette sotto pressione i rossoneri nella corsa allo scudetto. La partita ha acceso nuove discussioni tra gli appassionati e gli esperti di calcio.

Inter News 24 Milan Parma finisce 0-1 e l’Inter sale a +10 sui rossoneri secondi, arriva il tweet polemico del giornalista sulla lotta Scudetto. Nel match delle ore 18:00 allo Stadio San Siro è successo l’inaspettato, il Milan di Allegri è crollato contro il Parma. Decisiva la tanto discussa rete di Troilo su sviluppi di corner. Un risultato che fa sorridere l’Inter. La squadra di Chivu infatti resta così a +10 sui rossoneri con 12 giornate ancora da disputare e qualcuno parla di discorso Scudetto praticamente chiuso a febbraio. Questo è il caso di Enrico Varriale, il giornalista su X ha pubblicato un post nel quale ha mandato una frecciata a Beppe Marotta. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, operazione in vista col Sassuolo? La risposta di Carnevali su Marotta e sulla lotta scudettoIl mercato dell'Inter si infiamma con possibili operazioni in vista con il Sassuolo.

Longhi sulla lotta scudetto: “Non dimentichiamoci che c’è anche il Milan”Bruno Longhi mette in guardia: la corsa scudetto non è ancora decisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Buone notizie per Pavlovic: niente frattura al perone. Con il Parma o a Cremona ci sarà; Milan Parma: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Milan-Parma, Giavazzoli (Radio Parma): Che partita mi aspetto e va sui singoli (ESCLUSIVA); Dal Milan al Milan, è un Parma che viaggia a ritmo Europa.

Milan-Parma 0-1, gol e highlights: Leao colpisce il palo, la decide TroiloDopo il pareggio contro il Como nel recupero, il Milan perde dopo 24 giornate, battuto 1-0 dal Parma a San Siro. Gara complicata per i rossoneri: nel riscaldamento out Gabbia, dentro De Winter. Dopo 7 ... sport.sky.it

Milan ko, festa Parma: Troilo gol, Piccinini convalida col Var. Fuga Inter, Chivu a +10 su Allegri!Il Milan cade a San Siro! I rossoneri si arrendono ai Ducali che piazzano il colpo grazie al sigillo finale di Mariano Troilo all'80': marcatura convalidata da Marco Piccinini dopo l'On Field Review. tuttosport.com

Milan-Parma, #Gabbia: “Siamo delusi. Il gol Inutile creare polemiche adesso” #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook

Milan-Parma, #Gabbia: “Siamo delusi. Il gol Inutile creare polemiche adesso” #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA x.com