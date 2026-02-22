Milan-Parma Gabbia sul clima in spogliatoio | Non è dei migliori…

Gabbia ha commentato il clima nello spogliatoio dopo il match tra Milan e Parma, spiegando che l’atmosfera non era delle migliori. La causa, secondo il difensore, riguarda le tensioni interne che si sono accumulate durante la settimana. Ha aggiunto che le discussioni hanno influenzato la concentrazione della squadra in campo. Gabbia ha anche sottolineato l’importanza di ritrovare unità per le prossime partite. La squadra si prepara ora a reagire alle difficoltà recenti.

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come sta e lo stato d'animo: "Non è dei migliori lo stato d'animo. Siamo delusi. Ci dispiace. Non buono il clima. La serata ci deve servire per darci benzina. Abbiamo ancora 12 partite davanti. Fino all'ultimo dobbiamo dare il massimo. Io ho avuto un piccolo problema". PM - Come evitare il contraccolpo psicologico: "Rimanendo concentrati a Milanello con voglia e dedizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Gabbia torna titolare in difesa contro il Parma. A centrocampo ballottaggio importanteMatteo Gabbia rientra titolare in difesa per Milan contro il Parma, dopo aver lasciato il banco di riserva contro il Como.

Milan-Parma, Gabbia: “Siamo delusi. Il gol? Inutile creare polemiche adesso”Matteo Gabbia ha espresso delusione dopo la partita Milan-Parma, innescata dall’errore difensivo che ha portato al gol subito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan, le ultime: Pavlovic out, tornano Gabbia e Saelemaekers dal 1'. Chance per Füllkrug; Milan-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Allegri non in panchina, torna Rabiot dal primo minuto: le probabili formazioni di Milan-Parma.

Milan-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Milan-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Milan-Parma 0-1: video, gol e highlightsSi allontana il sogno Scudetto per il Milan che perde in casa con il Parma e scivola a -10 dall'Inter capolista. Prima della gara i rossoneri perdono Gabbia, sostituito da De Winter e dopo 7' va fuori ... sport.sky.it

Serie A, la classifica in zona scudetto dopo Milan-Parma 0-1 - facebook.com facebook

Milan-Parma, gol di Troilo da annullare Secondo Marelli sì. Ecco perché #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA x.com