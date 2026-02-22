Milan-Parma Cuesta sottolinea | Stiamo facendo bene Un pensiero a…
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, commenta la prestazione della squadra dopo la sconfitta contro il Milan, causata da errori difensivi nei primi minuti. Durante la conferenza stampa, evidenzia l’impegno dei giocatori e la volontà di migliorare le prossime partite. Cuesta ricorda come i suoi abbiano combattuto fino all’ultimo, nonostante le difficoltà. La squadra si prepara ora alla sfida successiva, puntando a correggere gli errori commessi.
Carlos Cuesta, allenatore gialloblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se è più soddisfatto della terza vittoria, di aver fermato il Milan o del nono clean sheet: "Sono soddisfatto di processo e mentalità. Per come hanno ribaltato le difficoltà. Due settimane fa venivamo da due sconfitte di fila e 8 gol presi. Stanno dando continuità a una serie di risultati che ci fanno bene. La continuità è la linea da mantenere.
