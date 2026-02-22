Milan-Parma Cuesta sottolinea | Stiamo facendo bene Un pensiero a…

Carlos Cuesta, allenatore gialloblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se è più soddisfatto della terza vittoria, di aver fermato il Milan o del nono clean sheet: "Sono soddisfatto di processo e mentalità. Per come hanno ribaltato le difficoltà. Due settimane fa venivamo da due sconfitte di fila e 8 gol presi. Stanno dando continuità a una serie di risultati che ci fanno bene. La continuità è la linea da mantenere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

