Milan-Parma 0-1 90? | Troilo segna con fallo su Maignan Sconfitta pesante

Troilo ha segnato il gol decisivo al 90° minuto, provocando la sconfitta del Milan in un match deciso da un fallo su Maignan. La partita tra i rossoneri e il Parma si è conclusa con un risultato pesante per i padroni di casa, che hanno perso punti importanti in classifica. Il gol è arrivato in pieno recupero, quando il Milan ha tentato di reagire senza successo. La partita si è conclusa con i tre punti che vanno ai gialloblù.