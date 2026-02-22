Milan-Parma 0-1 90? | Troilo segna con fallo su Maignan Sconfitta pesante
Troilo ha segnato il gol decisivo al 90° minuto, provocando la sconfitta del Milan in un match deciso da un fallo su Maignan. La partita tra i rossoneri e il Parma si è conclusa con un risultato pesante per i padroni di casa, che hanno perso punti importanti in classifica. Il gol è arrivato in pieno recupero, quando il Milan ha tentato di reagire senza successo. La partita si è conclusa con i tre punti che vanno ai gialloblù.
È terminato da pochi minuti il secondo tempo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta. Dopo il primo tempo terminato sullo 0-0, inizia il secondo tempo di Milan-Parma. Partono subito in avanti i rossoneri con un baricentro molto alto. La squadra di Cuesta si difende molto chiusa e bassa. Ammonito Troilo che ha fermato Leao in ripartenza. Giallo netto. 50' recupero alto del Milan, ma Rabiot tira male da fuori aerea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma, ducali avanti con Troilo!Troilo segna il primo gol per il Parma, portando i ducali in vantaggio contro il Milan.
LIVE Milan-Parma 0-1 Serie A 2025/2026: Pellegrino lascia spazio a EstévezSerie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Milan-Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Milan-Parma (0-0): inizia il secondo tempo...48' Cartellino giallo per Troilo. 45' Al via la ripresa. Non ci sono stati cambi nelle due squadre durante l'intervallo. - Si è concluso 0-0 il primo tempo ... milannews.it
