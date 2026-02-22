Milan-Parma 0-0 | Pellegrino sfiora il vantaggio

Il Milan e il Parma si sono confrontati in un pareggio senza reti, risultato derivato dalla grande difesa degli ospiti. Il Parma di Cuesta ha mostrato determinazione, cercando di sorprendere i padroni di casa, che non subivano gol dal 23 agosto. Pellegrino ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa che ha sfiorato il palo, mentre i rossoneri hanno tentato di sbloccare il risultato senza successo. La partita ha messo in evidenza le tensioni tra le due squadre.

A San Siro per continuare la marcia di avvicinamento alla salvezza. Il Parma di Carlos Cuesta ha messo in valigia fiducia e speranza di poter fare risultato alla Scala del calcio, consapevole di affrontare una squadra che non perde dal 23 agosto scorso e che viene da 24 risultati utili consecutivi. L'impresa, dunque, avrebbe un valore multiplo, nel caso il gruppo più giovane della Serie A riuscisse a tornare da Milano con il sorriso. Per provarci, Cuesta punterà quasi sicuramente sullo stesso assetto che ha schiantato il Verona al Tardini ma con qualche variante. Non ci sarà lo squalificato Circati, al suo posto però torna Troilo in una difesa che sarà a cinque. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: Rocchetti sfiora il vantaggioSegui la cronaca della sfida tra Juventus e Parma Under 17, valida alla quindicesima giornata della stagione 202526. Milan-Parma LE ULTIME | Strefezza con Pellegrino, sorpresa OrdonezStrefezza e Pellegrino scendono in campo per il Milan, mentre Ordonez sorprende con una convocazione inaspettata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A: Milan-Parma in campo domenica alle 18 DIRETTA; Milan-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Milan-Parma: convocati e probabili formazioni. Milan-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI rossoneri di Allegri sono impegnati in casa contro i gialloblù nel 26° turno del massimo campionato italiano ... tuttosport.com LIVE Milan-Parma 0-0 Serie A 2025/2026: Jashari tenta il mancinoSerie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Milan-Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Milan-Parma, infortunio per #LoftusCheek: colpo alla testa e uscita in barella #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA x.com Tegola Milan poco prima del Parma: si fa male #Gabbia. Al suo posto #dewinter #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook