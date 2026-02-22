Milan-Parma 0-0 45? | paura per Loftus-Cheek Pulisic sfiora il gol

Durante il primo tempo di Milan-Parma, Loftus-Cheek ha subito un infortunio alla caviglia dopo uno scontro con un avversario. La scena si è verificata al minuto 20, quando il centrocampista inglese si è accasciato a terra chiedendo soccorso. Pulisic ha sfiorato il gol con un tiro potente da fuori area, ma il pallone è finito di poco a lato. I tifosi restano in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute di Loftus-Cheek.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta. Parte subito in avanti il Parma che cerca la fisicità di Pellegrino nell'area di rigore del Milan. 2' brivido per i rossoneri: Valenti si libera a destra, cross al centro per Pellegrino in area. Tiro deviato che va a lato di pochissimo. Sul corner successivo Maignan smanaccia e poi il Parma si trova in fuorigioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Milan 0-1, gol di Loftus-CheekIl Milan apre le marcature contro il Bologna con un gol di Loftus-Cheek.

Milan, tra rinnovi e mercato: Maignan vicino, Pulisic in agenda. Loftus-cheek via? Le ultimeLe ultime notizie sul Milan di Allegri, domenica 11 gennaio 2026: aggiornamenti sui rinnovi, le trattative di mercato e le questioni di formazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A: Milan-Parma in campo domenica alle 18 DIRETTA; Milan-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Milan-Parma: convocati e probabili formazioni.

LIVE Milan-Parma 0-0 Serie A 2025/2026: Primo tempo bloccato con PulisicSerie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Milan-Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Milan-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI rossoneri di Allegri sono impegnati in casa contro i gialloblù nel 26° turno del massimo campionato italiano ... tuttosport.com

MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Parma x.com

Paura a San Siro: Loftus-Cheek fuori in barella e col collare! https://www.milannews24.com/milan-parma-infortunio-loftus-cheek-ultime/ #MilanParma #LoftusCheek #SerieA - facebook.com facebook