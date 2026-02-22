Milan parla Landucci | Accettiamo la decisione dell’arbitro Dobbiamo pensare a come migliorare

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, spiega che la sconfitta deriva da errori individuali e dalla decisione arbitrale contestata. Dopo la partita contro il Parma, ha detto che bisogna accettare il risultato e concentrarsi sul miglioramento della squadra. Landucci ha sottolineato l’importanza di lavorare sugli aspetti tecnici e tattici per evitare ripetizioni. La squadra ora si prepara per la prossima sfida di campionato.

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Io non credo alla sfortuna. Abbiamo cercato di fare gol in tutti i modi e abbiamo preso un palo clamoroso con Leao. Il Parma ha fatto una buona partita difensiva. E' stata una serata in cui le cose non sono andate bene, tra l'infortunio di Gabbia e quello di Loftus-Cheek. Ora bisogna resettare, sono tutti molto dispiaciuti in spogliatoio". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Politano: «L'intervento di Rabiot ha fatto male. Accettiamo la decisione dell'arbitro e andiamo avanti»Matteo Politano commenta l'intervento di Rabiot, riconoscendo il colpo e accettando la decisione arbitrale.

Milan Futuro, parla Oddo: "Oggi abbiamo commesso tanti errori. Dobbiamo migliorare"Dopo la recente sfida tra Milan Futuro e Casatese Merate, l'allenatore Oddo ha commentato l'incontro, sottolineando la presenza di errori e la necessità di migliorare.

