Milan Marchegiani | Una volta nell’area il movimento del portiere veniva tutelato

Luca Marchegiani ha spiegato che in passato i portieri erano più protetti quando entravano nell'area. Secondo l'ex portiere, il movimento di un portiere veniva più spesso favorito dai giudici di gara. Questa differenza si nota soprattutto nelle azioni di gioco rapide, come quella del gol di Troilo. Marchegiani ha sottolineato che le regole sul comportamento dei portieri sono cambiate nel corso degli anni. La questione riguarda le decisioni prese durante le partite più intense.

Nel pomeriggio di oggi, precisamente alle ore 18:00, il Milan e lo stadio di San Siro hanno ospitato il Parma di Carlos Cuesta nel match valido per la 26esima giornata di Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri perdono 1-0 grazie ad un gol, molto discusso, di Troilo, mettendo un punto alla striscia di imbattibilità durata per ben 24 partite. Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A e oggi opinionista di Sky Sport 24, nel post gara ha voluto spendere alcune parole sull'azione legata al gol del Parma, rivista al VAR dall'arbitro Piccinini. Ecco, di seguito, le sue parole: "Una volta nell'area del portiere, il movimento del portiere veniva tutelato: adesso lo stanno facendo molto bene.

Marchegiani sicuro: "Credo che il Milan abbia una strategia".

