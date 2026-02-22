Milan | Kean nel mirino per l’estate

Il Milan punta a rafforzare l’attacco e ha messo nel mirino Moise Kean, considerato un obiettivo prioritario per la prossima estate. La decisione deriva dalle prestazioni del giocatore durante questa stagione, che hanno attirato l’attenzione dei dirigenti rossoneri. Il club ha già iniziato a monitorare la situazione e valuta un’offerta concreta per assicurarsi il calciatore. La strategia di mercato si concentra ora su questa operazione.

Mentre il Milan si prepara al rush finale di stagione (oggi contro il Parma alle 18:00 a San Siro), la dirigenza rossonera guarda già al mercato estivo con un obiettivo chiaro in attacco: Moise Kean. Il 25enne centravanti della Fiorentina è diventato la priorità assoluta per Massimiliano Allegri, che lo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.