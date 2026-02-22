milan gabbia torna titolare in difesa contro il parma a centrocampo ballottaggio importante

Matteo Gabbia rientra titolare in difesa per Milan contro il Parma, dopo aver lasciato il banco di riserva contro il Como. La sua presenza rafforza una linea difensiva che cerca stabilità, mentre il tecnico valuta ancora la formazione a centrocampo. La partita, in programma alle 18:00 a San Siro, rappresenta un momento chiave per i rossoneri in questa fase del campionato. I tifosi attendono con attenzione questa sfida fondamentale.

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' il Parma di Carlos Cuesta per la 26^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri dovranno vincere per riaccorciare le distanze sull'Inter capolista e per tenere, invece, invariato il vantaggio sulle inseguitrici nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Ritroveranno, per l'occasione, Alexis Saelemaekers a pieno regime e Adrien Rabiot dopo il turno di squalifica. Come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ritroverà una maglia da titolare in difesa, nella formazione rossonera, anche Matteo Gabbia che, nella sfida infrasettimanale pareggiata 1-1 dal Diavolo in casa contro il Como, era partito in panchina, salvo poi subentrare al posto dell'infortunato Strahinja Pavlovic nell'intervallo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. Torna la coppia Leao-Pulisic?Le formazioni di Milan e Parma cambiano per un infortunio e una scelta tattica.

Milan, Allegri cerca il terzo titolare a centrocampo: ballottaggio aperto alla destra di ModricMassimiliano Allegri sta decidendo chi sarà il prossimo a completare il centrocampo del Milan.

