Milan e PUMA svelano il Fourth Kit | un’icona tra calcio e cultura urbana firmata Slam Jam

Il Milan ha presentato il Fourth Kit, risultato di una collaborazione con PUMA e Slam Jam, noto negozio di streetwear. La scelta di colori vivaci e design innovativi nasce dall’esigenza di unire calcio e moda urbana. La divisa si distingue per dettagli originali e un look distintivo. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti. La squadra indosserà il nuovo kit nelle prossime partite, aggiungendo un tocco di stile alla stagione.

Il sodalizio tra AC Milan e PUMA si arricchisce di un nuovo capitolo strategico con il lancio del Fourth Kit, un progetto sviluppato in collaborazione con Slam Jam, pilastro della cultura streetwear internazionale. La nuova divisa non è una mera variazione cromatica, ma un'operazione di posizionamento che fonde l'estetica contemporanea con l'identità storica dei "Diavoli", reinterpretando i simboli iconici del club attraverso una lente audace e profondamente connessa alle nuove generazioni. Il Milan consolida così il proprio ruolo di icona globale, capace di travalicare i confini del rettangolo verde per dialogare con i mondi della moda, della musica e del lifestyle.