Mignani critica la difesa del Cesena, colpita da troppi gol facili, motivo della sua posizione difficile. La squadra ha incassato almeno tre reti in quattro delle ultime cinque partite, aggravando la crisi. La pressione sui giocatori cresce mentre il club affronta una serie negativa di sconfitte. La situazione si fa complicata, e i tifosi chiedono risposte chiare. La squadra si prepara alla prossima sfida con nuove strategie.

Piovono fischi per un Cesena alla settima sconfitta nelle ultime nove. Prosegue il momento no della squadra di mister Mignani, che ha subito almeno tre gol in quattro delle ultime cinque partite. "La situazione è che abbiamo perso prendendo tre gol con grande facilità – analizza con razionalità Mignani –, pur non concedendo molto agli avversari. Si tratta per forza di cose di un demerito, soprattutto nel momento in cui si ripete nel tempo, e deve essere motivo di riflessione da parte di tutti. Quello che stiamo portando in campo, come attenzione e intensità, adesso non è sufficiente, però la squadra gioca, crea e ha occasioni e, secondo me, il risultato è ingiusto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mignani alla disamina delle fragilità: "Subiamo gol con troppa facilità"Mignani analizza la situazione della sua squadra dopo una serie di risultati deludenti.

Bruno avverte la Fermana: "Prendiamo gol con troppa facilità"Bruno, protagonista nella vittoria della Fermana contro Chiesanuova, evidenzia le criticità della squadra, sottolineando come si concedano troppi gol.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mignani, la panchina ora scotta: Subiamo gol con troppa facilità; Il Bari brucia allenatori e d.s: cambiamenti inadeguati; Partita senza storia al Manuzzi, il Venezia travolge il Cesena che colleziona la sesta sconfitta in otto partite; Cesena ko 3-2 con lo Spezia, al Manuzzi c’era Pecchia: panchina Mignani a rischio?.

Cesena-Spezia, sfida tra squadre in crisi. Mignani: Ho cercato di lavorare sull'autostima dei giocatoriHo cercato di lavorare sull'autostima della squadra - ha detto il tecnico del Cesena - è normale che la squadra possa essere abbattuta, ma sono ragazzi che ogni volta che sono inciampati hanno saputo ... cesenatoday.it

Cesena, Mignani: Si prende gol con estrema facilità. E sul futuro: Non lo so, vedremoMichele Mignani appare visibilmente provato nella conferenza stampa, così come segnala Corriere Romagna, che segue la sconfitta del Cesena contro lo Spezia. Il tecnico romagnolo non cerca scusanti e ... tuttomercatoweb.com

Telesveva. . +++BARI, LONGO METTE LE COSE IN CHIARO IN VISTA DEL DEBUTTO IN PANCHINA CONTRO IL CESENA DELL'EX MIGNANI: "QUELLI CHE NON SONO CONVINTI, VANNO FUORI" – SERIE C: FOGGIA E CASARANO APRONO DOMANI IL - facebook.com facebook