Microsoft il CEO Satya Nadella ha commentato l’addio di Phil Spencer

Il cambio di leadership in Microsoft è stato causato dall’addio di Phil Spencer, che ha deciso di lasciare il suo ruolo nel settore gaming. Nadella, il CEO dell’azienda, ha commentato questa decisione sottolineando l’impatto di Spencer sulla crescita della divisione. Spencer ha guidato progetti chiave e portato innovazione nel mondo dei videogiochi. La sua uscita apre un nuovo capitolo per la strategia di Microsoft nel settore. La decisione ha suscitato molta attenzione tra gli addetti ai lavori.

L’addio di Phil Spencer alla guida della divisione gaming ha segnato uno dei momenti più importanti nella storia recente di Microsoft. A commentare ufficialmente la decisione è stato il CEO Satya Nadella, che in una mail interna ha delineato il valore strategico del gaming per l’azienda e spiegato il percorso di successione già avviato da tempo. Nel messaggio, Nadella ha ricordato come il gaming faccia parte del DNA di Microsoft fin dalle origini: Flight Simulator fu pubblicato prima ancora di Windows e, secondo il CEO, esiste una linea diretta che collega le DirectX degli anni ’90 all’attuale era dell’accelerated computing. 🔗 Leggi su Game-experience.it

