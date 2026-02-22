Microsoft aggiunge le immagini al Blocco note | addio alla semplicità che tutti amavamo

Microsoft ha deciso di integrare le immagini nel Blocco note di Windows 11, eliminando la sua tradizionale funzione di testo semplice. Questa modifica deriva dalla volontà di offrire un’app più versatile, capace di supportare contenuti multimediali. Gli utenti notano che il nuovo aggiornamento rende l’app più complessa e meno immediata rispetto al passato. La modifica ha suscitato reazioni contrastanti tra chi apprezza la novità e chi preferisce la semplicità originale.

Il Blocco note di Windows 11 continua la sua inesorabile evoluzione, allontanandosi sempre più dalla semplicità spartana che lo ha reso un’icona per generazioni di utenti. Microsoft ha confermato ufficialmente che sta testando il supporto alle immagini all’interno di Notepad, una funzionalità che segna un ulteriore passo verso la trasformazione dell’editor di testo più minimalista di sempre in qualcosa di molto più simile a un word processor completo. La notizia arriva direttamente dal programma Windows Insider, dove la software house di Redmond ha mostrato agli utenti registrati le prime schermate della nuova funzionalità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Argomenti discussi: Perché il Blocco Note Windows 11 aggiunge il supporto alle immagini; L'intelligenza artificiale gratuita è sufficiente? Come scegliere il chatbot giusto per te e quando aggiornarlo; Rufus contro Microsoft: perché le ISO di Windows 11 non si scaricavano più.

