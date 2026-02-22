Michele Riglietti muore a 19 anni in un incidente a Morciano | la Bmw contro due alberi tragedia nella notte

Michele Riglietti, 19enne, perde la vita in un incidente a Morciano dopo che la sua Bmw ha sbandato e si è schiantata contro due alberi. La causa sembra essere stata una perdita di controllo del veicolo, probabilmente legata a una velocità eccessiva. La scena si è verificata nella notte lungo via Santa Maria Maddalena, lasciando sgomenti amici e familiari. La strada rimane chiusa per i rilievi e i soccorsi.

Michele Riglietti, chi era il 19enne morto nell’incidente a Morciano. La notizia corre veloce tra Vallefoglia e l’entroterra riminese: Michele Riglietti, 19 anni, è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto a Morciano di Romagna, in via Santa Maria Maddalena. Studente dell’Istituto Benelli di Pesaro, indirizzo industria e artigianato, Michele sognava di diventare elettricista. Aveva le mani sporche di futuro, tra cavi, quadri elettrici e progetti ancora da scrivere. Nel tempo libero indossava le cuffie e si trasformava in dj, passione coltivata con entusiasmo, tra feste e serate con gli amici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Tragico incidente nella notte: muore Michele Riglietti di Vallefoglia, aveva 19 anni. Ferita una giovane di 17Michele Riglietti, giovane di 19 anni di Vallefoglia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Morciano di Romagna, probabilmente a causa di un tamponamento.

