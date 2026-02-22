Michael il film

Il film su Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Graham King, arriverà nelle sale il 26 aprile. La pellicola racconta la vita del cantante attraverso gli occhi del nipote Saafar Jackson, che interpreta il protagonista. La scelta di un attore giovane e il racconto dettagliato degli eventi principali puntano a ricreare un’immagine autentica della star. Le riprese si sono svolte in diverse location negli Stati Uniti, offrendo un ritratto intimo e coinvolgente.

Arriva il 26 aprile il Biopic su Michael Jackson con la regia di Antoine Fuqua, prodotto da Graham Kinge e scritto da John Logan con protagonista proprio il nipote di Michael Jackson "Saafar Jackson". Il film sarà incentrato su tutta la vita della pop star americana, dagli inizi con i Jackson Five passando per la strada da solista e il cambio di carnagione da nero a bianco, non senza passaggi sulla vita burrascosa del cantante scomparso prematuramente. Molti i volti noti nel film (naturalmente non quelli veri ma gli attori) da Quincy Jones a Diana Ross a Prince, Prince Jackson, interpretato da Reid McConville: figlio primogenito di Michael Jackson.