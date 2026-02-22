meteo le previsioni in campania per domenica 22 febbraio 2026

Il sole splende su Avellino, portando condizioni di tempo stabile e senza pioggia. La presenza di un cielo sereno permette temperature gradevoli durante tutta la giornata. Le previsioni indicano che il cielo rimarrà limpido, favorendo le attività all'aperto. Le condizioni meteo favorevoli si mantengono con assenza di nubi o temporali. La giornata si prospetta soleggiata, con un clima adatto a passeggiate e incontri all'aperto.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 22 febbraio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1994m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2019m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Meteo, le previsioni in Campania per domenica 1 febbraio 2026Oggi in Campania il tempo si mantiene abbastanza variabile.

Meteo, le previsioni in Campania per domenica 8 febbraio 2026Domani in Campania le nuvole aumentano e arrivano le prime piogge.

